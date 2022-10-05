وزير الطاقة الإماراتي: اجتماع أوبك+ سيتخذ القرار الصائب

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن اجتماع أوبك+ المقرر عقده اليوم الأربعاء هو اجتماع مهم و"سيتخذ القرار الصائب".

ومن المتوقع أن يوافق منتجو أوبك+ على خفض كبير في مستوى الإنتاج المستهدف، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.