.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الطاقة الإماراتي: اجتماع أوبك+ سيتخذ القرار الصائب

  • الخط
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
أوبك بلس

وزير الطاقة الإماراتي: اجتماع أوبك+ سيتخذ القرار الصائب

يتوقع أن يوافق منتجو أوبك+ على خفض كبير في مستوى الإنتاج المستهدف

فيينا – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن اجتماع أوبك+ المقرر عقده اليوم الأربعاء هو اجتماع مهم و"سيتخذ القرار الصائب".

ومن المتوقع أن يوافق منتجو أوبك+ على خفض كبير في مستوى الإنتاج المستهدف، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن ترقب حذر في تعز مع فشل مساعي تجديد الهدنة باليمن
اكتشف المزيد