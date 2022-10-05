وزير الطاقة السعودي يؤكد أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين

شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين.

وأكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي.

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جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي بعد إعلان اتفاق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم اليوم الأربعاء، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن "ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس".

وفق الاتفاق، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

"أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة. الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية"، بحسب وزير الطاقة السعودي.

وبشأن تأثير قرارات البنوك المركزية على الطلب، قال الأمير عبدالعزيز "لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي".

ولفت وزير الطاقة السعودي لضرورة اليقظة، وقال "علينا توخي الحذر وبقاءنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل".