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وزير: قطر للطاقة ستكون أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في غضون 5 إلى 10 سنوات

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قطر للطاقة
قطر للطاقة
نفط وغاز

وزير: قطر للطاقة ستكون أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في غضون 5 إلى 10 سنوات

الكعبي: نبيع حاليا نحو 5 إلى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال

دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الأربعاء إن الشركة ستكون أكبر شركة لديها نشاط في تجارة الغاز المسال على مستوى العالم في غضون 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف أمام منتدى للطاقة في لندن "نبيع حاليا نحو 5 إلى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. وسنتصدر في غضون 5 إلى 10 سنوات بفارق كبير مبيعات الغاز الطبيعي المسال. ويشمل هذا كميات الغاز الخاصة بنا وعبر أطراف ثالثة"، وفق رويترز.

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