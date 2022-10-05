وزير: قطر للطاقة ستكون أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في غضون 5 إلى 10 سنوات

قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الأربعاء إن الشركة ستكون أكبر شركة لديها نشاط في تجارة الغاز المسال على مستوى العالم في غضون 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف أمام منتدى للطاقة في لندن "نبيع حاليا نحو 5 إلى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. وسنتصدر في غضون 5 إلى 10 سنوات بفارق كبير مبيعات الغاز الطبيعي المسال. ويشمل هذا كميات الغاز الخاصة بنا وعبر أطراف ثالثة"، وفق رويترز.