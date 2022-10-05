"Vitol" تتوقع اقتراب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام

توقع Chris Bake عضو اللجنة التنفيذية لشركة Vitol أن يقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لشركة Vitol، أن القيمة السوقية لسعر خام برنت تتراوح بين 80 و100 دولار.

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ويستعد تحالف أوبك+ فيما يبدو لتخفيضات كبيرة في إنتاج النفط عندما يجتمع في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 3% أمس الثلاثاء متجاوزا 91 دولارا للبرميل.

وقال موفد "العربية" إلى فيينا، ناصر الطيبي، إن اجتماع تحالف أوبك+، اليوم مختلف عن الاجتماعات السابقة، حيث لن يكون هناك دخول للصحافيين على قاعة اجتماع الوزراء كما كان يحدث دائما في اجتماعات "أوبك+"، مشيرا إلى أنه بعد الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحافي.

وأضاف الطيبي، أن المحللين توقعوا في الأيام القليلة الماضية، بأنه قد يتم خفض ما بين نصف مليون برميل إلى مليون برميل يوميا، لكن في الـ24 ساعة الأخيرة، بدأنا نسمع عن تخفيض بمليون برميل أو مليوني برميل يوميا.

وأوضح أنه بحسب محللين، فإن السوق يحتاج إلى خفض يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن مستوى الإنتاج الفعلي لـ"أوبك+"، أقل من المستوى المستهدف بما يزيد على 3 ملايين برميل يوميا، وبالتالي لإحداث أي خفض حقيقي، فإن على التحالف أن يخفض الإنتاج بمليون ونصف المليون برميل ليتحصل على الخفض الحقيقي.

وقد يؤدي خفض أوبك+ المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وذكرت مصادر لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوبك+، يعمل على تخفيضات تتجاوز مليون برميل يوميا.

وقال مصدر من أوبك أمس الثلاثاء، إن التخفيضات قد تصل إلى مليوني برميل يوميا.