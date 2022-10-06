البيت الأبيض: ندرس سحباً جديداً من احتياطي النفط الاستراتيجي

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديس، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بعد قرار دول أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في آخر اجتماع لها.

وأشار إلى أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيراً، معتبراً أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج "مخيب للآمال".

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال اليوم الخميس، إنه يدرس الخيارات المتاحة بعد أن أعلنت دول أوبك+ عن خطط خفض إنتاج النفط، وهو قرار وصفه أيضاً بـ "المخيب للآمال"، وفق ما نقلته "رويترز".

يذكر أن إدارة بايدن كانت طلبت من أوبك زيادة الإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت إدارة بايدن أعلنت في يوليو، أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، ضمن قرار أُعلن عنه سابقاً بهدف تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت واشنطن في أواخر مارس أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يومياً لمدة 6 أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.