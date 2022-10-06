إيرادات ليبيا النفطية في أول تسعة أشهر من 2022 بلغت 13.50 مليار دولار

قال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن إيرادات البلاد النفطية في أول تسعة أشهر من 2022 بلغت 67 مليار دينار ليبي (13.50 مليار دولار).

وكان آخر إعلان من البنك المركزي الليبي بشأن إيرادات النفط في أغسطس الماضي، حيث أعلن أنها بلغت في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (11.54 مليار دولار).

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استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الشهر الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مؤخراً، إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، وهي المعدلات الطبيعية للإنتاج والمسجلة قبل فرض حالة القوة القاهرة على الصادرات.

وأضافت المؤسسة حينها أن إنتاجها من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.