سوناطراك الجزائرية ومجمع الطاقة الإسباني يوقعان اتفاقية لمراجعة أسعار الغاز

قالت قناة النهار الجزائرية، اليوم الخميس، إن شركة سوناطراك ومجمع الطاقة الإسباني ناتورجي، وقعا اتفاقية لمراجعة أسعار عقود الغاز المستورد على المدى الطويل عبر خط أنبوب ميدغاز.

وأضافت "وينص الاتفاق على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية بما يتماشى وتطورات السوق الراهن".

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ونقلت القناة عن الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار قوله، إن مراجعة الأسعار تمت وفق عقد يدوم لثلاث سنوات، وفق رويترز.

جدير بالذكر أن المدير التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار، أكد أن الشركة وضعت 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، حيث كانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على الغاز منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال حكار للتلفزيون الحكومي: "تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين أبريل وحتى 20 سبتمبر من وضع 3.2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة، منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".

وأضاف: "أود التوضيح أن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة 100%، وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليارات متر مكعب إضافية، أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".