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شعار وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (رويترز))
شعار وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (رويترز)
أزمة الطاقة

مسؤول ألماني يرفع مستوى التحذير: خفض استهلاك الغاز أو دخول أزمة في الشتاء

كرر رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، التي ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في حالة طوارئ الإمدادات، تحذيره من أن الاستهلاك مرتفع للغاية

برلين - رويترز
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قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية (Bundesnetzagentur)، اليوم الخميس، إن المنازل والشركات الصغيرة في البلاد استخدمت الأسبوع الماضي ما يزيد بنحو 10% عن متوسط الأربع سنوات لاستهلاك الغاز في نفس الفترة، محذرة من أن البلاد تخاطر بأزمة شتوية ما لم يتم إجراء تخفيضات كبيرة في الاستهلاك.

بلغ الاستهلاك 618 جيجاوات/ساعة في الأسبوع الماضي، مقارنة بمتوسط ​​نفس الأسبوع على مدار الأعوام من 2018 إلى 2021 البالغ 564 جيجاوات/ساعة.

وكرر رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، التي ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في حالة طوارئ الإمدادات، تحذيره قبل أسبوع من أن الاستهلاك مرتفع للغاية.

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وقال كلاوس مولر لوكالة "رويترز": "سنكافح لتجنب حالة طارئة للغاز هذا الشتاء دون توفير 20٪ على الأقل في المنازل والشركات والصناعة الخاصة".

وأضاف أن "الوضع قد يصبح خطيراً للغاية إذا لم نخفض استهلاكنا للغاز بشكل كبير".

دخلت ألمانيا المرحلة الثانية من خطة طوارئ مكونة من ثلاث مراحل، في أعقاب انخفاض تدفقات الغاز من روسيا، المورد الرئيسي للغاز لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتمثل الأسر والشركات الصغيرة 40٪ من الاستهلاك، بينما تتطلب الصناعات التحويلية الكبيرة 60٪ من الغاز في البلاد.

وقالت الوكالة إنه على عكس الأسر، حققت الصناعات الكبيرة مدخرات طفيفة الأسبوع الماضي، حيث استهلكت 1370 جيجاوات/ساعة، مقابل 1402 جيجاوات/ساعة على مدى السنوات الأربع الماضية.

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