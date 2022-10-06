هذا ما قالته بنوك عالمية عن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج

جاءت ردود فعل سريعة من بنوك عالمية بعد قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط مليوني برميل، حيث رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في الربع الرابع من2022، إلى 110 دولارات.

واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم أمس الأربعاء، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة. كما أفاد بيان أوبك+ بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر. وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

مادة اعلانية

وكان فريق النفط في Goldman Sachs متفائلًا لبعض الوقت، حيث رفعوا توقعاتهم للربع الرابع بمقدار 10 دولارات إلى 110 دولارات للبرميل.

وقال محللو مورغان ستانلي في مذكرة "سيجد خام برنت طريقه إلى 100 دولار للبرميل أسرع مما توقعنا من قبل" بعد تحرك أوبك +.

وأضافوا أن الخفض يهدد بتضييق الأسواق بشكل كبير، على الرغم من أن الكثيرين يعتمدون على كيفية تحرك أسعار إنتاج النفط الروسي بمجرد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ورفع "مورغان ستانلي" توقعاته لخام برنت إلى 100 دولار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع الحفاظ على توقعاته دون تغيير للأرباع الثلاثة المقبلة.

وقال داميان كورفالين، رئيس أبحاث الطاقة في غولدمان ساكس، لتلفزيون بلومبرغ: "كل التطورات التي شهدناها على جانب العرض في هذه المرحلة تمهد إلى حد كبير الطريق لما نعتقد أنه سيكون أسعارًا أعلى في نهاية هذا العام".

وقال محللون في بنك "يو بي إس" من بينهم جيوفاني ستونوفو في مذكرة إن من المتوقع أن تشهد سوق النفط مزيدًا من التشديد وأن يتخطى سعر خام برنت الـ 100 دولار خلال الأرباع المقبلة.

وأضاف: سوف يتحد خفض أوبك+ مع الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسية، بالتزامن مع زيادة الطلب عبر التحول من الغاز إلى النفط هذا الشتاء ما سيضغط على السوق.