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وزير كويتي: أوبك+ تعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده

أكد أن قرار المجموعة بخفض إنتاج النفط ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق

دبي - العربية.نت
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قال وزير النفط الكويتي بالوكالة، محمد الفارس، إن قرار مجموعة أوبك+ بخفض الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفارس قوله الأربعاء: "هذا القرار يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة إزاء متابعة تطورات السوق من ناحية خفض الإنتاج في حالة زيادة المعروض أو زيادة كميات الإنتاج عندما تكون هناك حاجة لمزيد من الإمدادات النفطية".

ويتولى الفارس الآن منصب وزير النفط بالوكالة بعد الإعلان أمس الأربعاء، أن حسين إسماعيل، سيحل محله في التشكيل الوزاري الجديد.

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وأكد الفارس، أن "أوبك+" تعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده.

وأوضح: "نحن نتفهم مخاوف المستهلكين من إمكانية ارتفاع الأسعار، لكن ما يحركنا نحن في (أوبك+) هو بالأساس مسألة تحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وتابع الفارس، أن "أوبك+" لم تتخذ أبدا قرارا يهدف إلى فرض "الهيمنة"، بل تحرص دوما على توفير إمدادات كافية للسوق وبأسعار معقولة لا تضر بمصالح المنتجين أو المستهلكين.

وقال إن "وزراء نفط الدول الـ23 المنضوية تحت مظلة (أوبك+)، سيواصلون التشاور فيما بينهم ومتابعة تطورات السوق وسيتخذون الإجراءات المناسبة وفق الحاجة بما يخدم مصالح السوق النفطية العالمية وتوازناتها".

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