أسعار النفط تستقر مع عودة التركيز على بيانات اقتصادية أميركية
يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج
استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية، مهمة بعد صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا.
وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 94.31 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 88.40 دولار للبرميل بعد أن بلغت 98.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر أيلول، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.
وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.
ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان "أوبك+" عن خفض أكبر لإنتاج النفط.
والخفض الذي قررت "أوبك+" تطبيقه، هو الأكبر منذ عام 2020، ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.
وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.
-
هذا ما قالته بنوك عالمية عن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاجغولدمان ساكس: خام برنت سيصل إلى 110 دولارات بنهاية 2022 طاقة
-
البيت الأبيض: ندرس سحباً جديداً من احتياطي النفط الاستراتيجيواشنطن اعتبرت أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج "مخيب للآمال" طاقة
-
مسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي: عائق كبير لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدةالفيدرالي ماضٍ في رفع الفائدة في حال عدم تراجع معدلات التضخم الحالية اقتصاد