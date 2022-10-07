الاتحاد الأوروبي: قرار أوبك+ رد على خطة وضع سقف لسعر النفط الروسي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يأتي كرد فعل على قرار الاتحاد بتحديد سقف لسعر النفط الروسي.

وأضاف بوريل أن الطاقة تتحول إلى سلعة سياسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

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في المقابل، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في مقابلة مع "العربية"، أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وهي ليست بمنظمة سياسية، موضحا أن أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.

ويجتمع قادة أوروبا في براغ اليوم، للإعلان عن إنشاء المجموعة السياسية الأوروبية، مع بحث وضع الطلب على الطاقة وأمن التزود بالطاقة وتحديد سقف لأسعار الغاز في أوروبا.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنه يتوجب على دول الاتحاد وضع منصة مشتركة لمشتريات الغاز كما فعلت بخصوص اللقاحات المضادة لـ "كوفيد_19".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

يتعلق الأمر بالحزمة الثامنة من العقوبات التي تفرضها الكتلة الأوروبية على روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وتشمل دعم حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسي إلى دول ثالثة.