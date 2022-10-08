أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إن الولايات المتحدة باعت أكثر من 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لـ8 شركات من بينها ماراثون وإكوينور.

وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

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وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديس، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بعد قرار دول أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في آخر اجتماع لها.

وأشار إلى أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيراً، معتبراً أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج "مخيب للآمال".

وكانت إدارة بايدن أعلنت في يوليو، أنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، ضمن قرار أُعلن عنه سابقاً بهدف تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.