العراق يحدد سعر بيع خام البصرة المتوسط إلى آسيا في نوفمبر

حددت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، سعر بيع خام البصرة المتوسط إلى آسيا في نوفمبر عند 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وكشفت "سومو" أن سعر بيع خام البصرة المتوسط إلى أوروبا في نوفمبر عند 9.20 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ.

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وحدد العراق سعر بيع خام البصرة المتوسط إلى الأميركتين في نوفمبر عند 2.00 دولار للبرميل دون مؤشر أسكي، وفق رويترز.

قفزت أسعار النفط بنحو 4%، الجمعة، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي على الرغم من صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7% إلى 97.92 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار أو 4.7% إلى 92.64 دولار للبرميل.

كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 أغسطس/ آب وللخام الأميركي منذ 29 أغسطس/ آب. وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس/ آذار هذا الأسبوع. وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11% والخام الأميركي 17 %.