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وقود تضخم في الهند (مناسبة)
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نفط وغاز

الطلب على الوقود في الهند يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر

فيوتشرز غروب: هبوط الطلب يرجع إلى الصيانة الموسمية وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات حكومية أن الطلب الشهري على الوقود في الهند في سبتمبر/ أيلول هوى إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وانخفض إجمالي الطلب الشهري في سبتمبر/ أيلول 3.6% عن أغسطس/ آب، على الرغم من ارتفاعه 8.1% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2021.

وقال المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب فيل فلين: "عندما ننظر إلى الانخفاض في الطلب الهندي على النفط نجد أنه يعود لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد"، وفق رويترز.

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وأضاف "نتوقع أن يرتفع الطلب في الهند في وقت قريب جداً مع حلول فصل الشتاء".

وأظهرت بيانات من وزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 17.18 مليون طن في سبتمبر/ أيلول ارتفاعا من 15.89 مليون طن قبل عام.

وارتفعت مبيعات الديزل بنحو 13.4% على أساس سنوي إلى 6.26 مليون طن، لكنها انخفضت 1.4% على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في عام.

وزادت مبيعات البنزين 8.8% عنها قبل عام إلى 2.83 مليون طن.

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