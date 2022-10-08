الطلب على الوقود في الهند يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر
فيوتشرز غروب: هبوط الطلب يرجع إلى الصيانة الموسمية وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد
أظهرت بيانات حكومية أن الطلب الشهري على الوقود في الهند في سبتمبر/ أيلول هوى إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وانخفض إجمالي الطلب الشهري في سبتمبر/ أيلول 3.6% عن أغسطس/ آب، على الرغم من ارتفاعه 8.1% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2021.
وقال المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب فيل فلين: "عندما ننظر إلى الانخفاض في الطلب الهندي على النفط نجد أنه يعود لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد"، وفق رويترز.
وأضاف "نتوقع أن يرتفع الطلب في الهند في وقت قريب جداً مع حلول فصل الشتاء".
وأظهرت بيانات من وزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 17.18 مليون طن في سبتمبر/ أيلول ارتفاعا من 15.89 مليون طن قبل عام.
وارتفعت مبيعات الديزل بنحو 13.4% على أساس سنوي إلى 6.26 مليون طن، لكنها انخفضت 1.4% على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في عام.
وزادت مبيعات البنزين 8.8% عنها قبل عام إلى 2.83 مليون طن.
-
الجبير: النفط ليس طائرة مقاتلة.. والسعودية لا تستخدمه سلاحا ضد أميركاأكد أن المملكة تتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة طاقة
-
وول ستريت تهبط للأسبوع الرابع على التوالي مع تزايد توقعات رفع الفائدةومؤشرا داو جونز وناسداك يسجلان انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي أسواق المال
-
النفط يقفز 4% لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك+سعر برميل "برنت" يرتفع 3 دولارات ونصف الدولار أسواق