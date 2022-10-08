بغداد بلا غاز مؤقتا بعد عطل في خط أنابيب

أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الكهرباء، أن خط أنابيب غاز إيرانيا يمد بغداد بالطاقة قد تعرض لعطل أسفر عن توقف الإمدادات مؤقتا.

وأوضحت الوكالة أن الإمدادات ستتوقف في الفترة من الثانية عشرة مساء الجمعة وحتى السادسة صباح السبت بتوقيت بغداد‭ ‬لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح.

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وأشارت إلى أن" توقف إمدادات الغاز جاء نتيجة هذا الخلل المؤقت وسيتسبب بتحديد أحمال المنظومة وفقدان ما يقارب 4500 ميغاواط، الأمر الذي سيؤثر على تجهيز الكهرباء لمحافظة بغداد لمدة (6 ساعات فقط )ريثما تنتهي أعمال الصيانة".