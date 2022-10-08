ربط ثالث محطات براكة النووية بشبكة الكهرباء الإماراتية
ستضيف 1400 ميغاواط
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن ربط المحطة الثالثة من ضمن المحطات الأربع في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.
وأضافت المؤسسة أنه بدأ تشغيلها من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة.
وستضيف المحطة الثالثة في براكة فور تشغيلها بشكل تجاري 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة، في خطوة تعد غاية في الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات، ومواجهة التغير المناخي، وهما من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع اقتراب المحطة الثالثة أكثر من التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، فإن محطات براكة تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الإمارات الخاصة بالحياد المناخي.
وتقوم المحطات بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. كما يُعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات والتي تتضمن مصادر متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الستين عامًا القادمة على الأقل.
وفور تشغيلها بالكامل، ستساهم محطات براكة الأربع بما نسبته 25% من التزامات دولة الإمارات الخاصة بالوصول للحياد المناخي، ولا سيما أنها تُعد أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة التي يمكن توزيعها عبر الشبكة. كما تبرز محطات براكة كيفية تطوير مشاريع الطاقة النووية بأمان ونجاح وتنافسية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية المتزايدة. ومن خلال الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، تساهم الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لبعض القطاعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة.
-
أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفطإلى 8 شركات من بينها ماراثون وإكوينور طاقة
-
الرحلات السياحية في الصين تتراجع 18% بموسم العطلات.. والسبب قيود "كوفيد"بتسجيل 422 مليون رحلة في عطلة العيد الوطني التي بدأت مطلع أكتوبر سياحة وسفر
-
رسوم صفقات الاستحواذ في السعودية تسجل أعلى ارتفاع لها منذ عقدينرسوم صفقات "الاندماجات والاستحواذات" في سوق المملكة بلغت 185 مليون دولار العام الماضي أسواق المال