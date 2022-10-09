أزمة الطاقة في فرنسا تشتد.. إضرابات المصافي تتواصل اليوم
يطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم
قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لرويترز إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل اليوم الأحد.
وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.
وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.
ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.
وتشتد أزمة الطاقة في أوروبا مع مرور الأيام، وبدت جلية في فرنسا حيث اصطف الفرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في ظل أزمة بسبب نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في باريس.
ويأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إن نحو 10% من محطات الوقود في منطقة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية بسبب إضرابات في 4 مصافي تابعة لشركة توتال إنرجيز .
ويواجه عدد كبير من الفرنسيين أزمة نقص الوقود. وأمام التذمر الكبير، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون المواطنين إلى "الهدوء" والتحلي بـ"المسؤولية" من أجل وضع حد للأزمة.
-
أرباح "المراعي" في الربع الثالث أقل من توقعات المحللينأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراعي، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 463 مليون ريال، مقارنة بنحو 409 مليون ريال ... نبض السوق
-
بنك أوف أميركا: المستثمرون يلجأون إلى السيولة النقدية خوفا من الركودالمستثمرون سحبوا 3.3 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية قصص اقتصادية
-
الصين تنتقد قرار أميركا بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلاتانتقدت الحكومة الصينية قرار الولايات المتحدة الأخير بتشديد القيود على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية إلى الصين، الأمر الذي سيزيد من صعوبة ... اقتصاد