شركة "إنرجين" تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية

قالت شركة إنرجين للطاقة اليوم الأحد إنها بدأت ضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري، في إطار إجراءات متفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما يسمى بوحدة (إنرجين باور) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

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وفاقم تطوير حقل كاريش، الواقع على مسافة نحو 80 كيلومترا غربي مدينة حيفا الإسرائيلية، التوترات بين إسرائيل ولبنان في النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن الحدود البحرية.

وتتوسط الولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة بشأن هذه القضية منذ عام 2020.

ورفضت إسرائيل الأسبوع الماضي تعديلات لمسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في مرحلة حاسمة من المفاوضات.

وتقول إنرجين إنه من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة الإنتاج في كاريش في الربع الثالث. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم السبت بأن إسرائيل "تقترب من الإنتاج" من الموقع.