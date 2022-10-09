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أوبك

صحيفة: وزيرة الخزانة الأميركية تقول إن خفض إنتاج النفط يضر بالاقتصاد العالمي

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وصفت قرار مجموعة أوبك+ المتعلق بخفض إنتاج النفط بأنه "غير مفيد وغير حكيم" بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وقالت يلين في تصريحات للصحيفة نقلتها "رويترز"، "نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها".

وانتقدت بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

وأضافت يلين أن "وتيرة تحويل الأموال إلى أوكرانيا تتسم بالبطء الشديد".

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