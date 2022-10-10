الجزائر
سوناطراك: بدء إنتاج حقلي غاز جنوب حوض بركين بطاقة مليون متر مكعب يوميا
الإنتاج سيصل إلى مليوني متر مكعب قبل نهاية العام
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أعلنت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك"، عن بدء الإنتاج في حقلي غاز جنوب حوض بركين الذي تديره مع شركة إيني بمعدل إنتاج يومي يبلغ مليون متر مكعب.
وأضافت سوناطراك أن الإنتاج سيصل إلى مليوني متر مكعب قبل نهاية العام ليعزز صادرات الجزائر من الغاز، وفق رويترز.
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وقعت "سوناطراك" في مارس 2021، على العديد من الاتفاقيات في مجال استكشاف النفط واستغلال المحروقات مع الشركة الإيطالية "إيني" منها اتفاقية لاستكشاف وتطوير منطقة جنوب حوض بركين، إضافة إلى تطوير منطقة تجميع الغاز والنفط الخام من خلال استغلال المنشآت الصناعية.
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