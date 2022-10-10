نفط وغاز
فيتش تتوقع انخفاض أسعار النفط على المديين المتوسط والطويل
انخفاض إنتاج أوبك+ الفعلي من النفط سيكون أقل من خفض حصص الإنتاج
وضع القراءة
100% حجم الخط
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن آفاق الركود الاقتصادي ستقود إلى تراجع الطلب على النفط.
وتوقعت فيتش، انخفاض أسعار النفط على المديين المتوسط والطويل مع تراجع حدة التوتر الجيوسياسي.
مادة اعلانية
وقالت الوكالة إن انخفاض إنتاج أوبك+ الفعلي من النفط سيكون أقل من خفض حصص الإنتاج.
واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم الأربعاء الماضي 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
اقرأ أيضاً
-
حساب المواطن: 3.3 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن أكتوبرلعدد 10.2 مليون مستفيد وتابع اقتصاد
-
سيارة كهربائية فيتنامية تسعى لمنافسة "تسلا" في السوق الأميركيةتخطط الشركة الفيتنامية لاستثمار ملياري دولار لافتتاح مصنع للسيارات والبطاريات في ولاية كارولينا الشمالية شركات
-
أغلى قصر في لندن معروض للبيع مجدداً.. كلّف 232 مليون دولاربلومبرغ: آخر مالك للعقار رئيس مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة التي تحاصرها أزمة خانقة الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية