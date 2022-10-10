فيتش تتوقع انخفاض أسعار النفط على المديين المتوسط والطويل

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن آفاق الركود الاقتصادي ستقود إلى تراجع الطلب على النفط.

وتوقعت فيتش، انخفاض أسعار النفط على المديين المتوسط والطويل مع تراجع حدة التوتر الجيوسياسي.

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وقالت الوكالة إن انخفاض إنتاج أوبك+ الفعلي من النفط سيكون أقل من خفض حصص الإنتاج.

واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم الأربعاء الماضي 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.