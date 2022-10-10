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خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 (أسوشييتد برس)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 (أسوشييتد برس)
نفط وغاز

في إجراء احترازي... نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز

الشركة المشغلة: هناك المزيد من خطوات الأمان تتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب

دبي - العربية.نت
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قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اليوم الاثنين، إنها قامت بعملية متحكم فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز كإجراء للأمان.

وأضافت أن الضغط في الخط (بي) قد خُفض لما يقرب من 50 بارا (وحدة لقياس الضغط).

وأشارت إلى أن هناك المزيد من خطوات الأمان "تتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب والمناقشات مع السلطات المعنية".

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واكتُشفت تصدعات الشهر الماضي لم يعرف سببها للآن في 3 من خطوط الغاز الأربعة التي تشكل خطي أنابيب نورد ستريم 1و2 تحت سطح البحر.

وألقت روسيا باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في مهاجمة خطوط الأنابيب، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي في السبب المحتمل لحدوث التصدعات.

يُشار إلى أن روسيا طلبت، المشاركة في التحقيق في تسرب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول إلى منطقة هذا التخريب المحتمل في بحر البلطيق.

ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان تاس وريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرتشينين، قوله: "يجب أن يكون هناك تحقيق بالفعل، بالطبع، بمشاركة روسيا".

اجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث موضوع تسرب الغاز الذي أثار غضب موسكو، وشحنات الغاز الروسي عبر هذه الأنابيب معلقة بالفعل في خضم التوترات المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

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