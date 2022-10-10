أرامكو
مصادر: مصافٍ آسيوية ستحصل على حصص كاملة من الخام السعودي خلال نوفمبر
على الرغم من قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
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قالت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، إن شركة أرامكو السعودية، أبلغت خمسة على الأقل من المشترين في شمال آسيا، بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في نوفمبر تشرين الثاني.
ويأتي تخصيص الإمدادات بالكامل، على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
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وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.
ويتوقع المحللون أن تتحمل السعودية والإمارات والكويت الكثير من تخفيضات الإنتاج لأن أعضاء أوبك+ الآخرين ينتجون كميات أقل من حصتهم المقررة.
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