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اقتصاد مصر

مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا للمليون وحدة حرارية

تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

دبي - العربية.نت
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمن قرار رئيس الوزراء الذي نشر بالجريدة الرسمية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

والشهر الماضي، أصدر مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الآزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الآزوتية بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي.

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