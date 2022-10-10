"أدنوك للحفر" تحصل على عقد بـ 1.53 مليار دولار لتوسعة العمليات البحرية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، اليوم الاثنين، إن "أدنوك للحفر" حصلت على عقد قيمته 1.53 مليار دولار، بهدف توسعة عمليات أدنوك في المناطق البحرية.

وذكر البيان أن العقد الذي أرسته شركة أدنوك البحرية يشمل توفير حفارات ذاتية الرفع وحفارات جزر، بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

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وأضاف أن العقد يدعم هدف أدنوك زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.