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حقل نفطي
حقل نفطي.
أسعار النفط

أسعار النفط تعمّق خسائرها.. وخام برنت عند 95 دولاراً للبرميل

مع تأثر الطلب بارتفاع الدولار ومخاوف "كوفيد" في الصين

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3%، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4%، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".

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وارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط، لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لايل برينارد، أمس الاثنين، إن زيادات أسعار الفائدة حتى الآن بدأت في إبطاء الاقتصاد، لكن العبء الكامل لتشديد السياسة النقدية لن يكون واضحا قبل شهور.

وارتفعت حالات "كوفيد-19" في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/ آب.

وكان تحالف أوبك+، قرر الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا، مما زاد من مخاوف تقلص إمدادات النفط.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط على الترتيب، بينما أعطى التكتل الأسبوع الماضي موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسية.

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