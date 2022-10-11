استئناف العمل في وحدات إنتاج متوقفة بمصفاة الأحمدي الكويتية

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وحدات إنتاج في مصفاة الأحمدي استأنفت العمل بعد توقف نتيجة انقطاع مياه التبريد مساء الاثنين.

وأضافت الشركة أن الصادرات من المصفاة مستمرة على النحو المعتاد، حسبما نقلت "رويترز".

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وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أمس، أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة التوقف الطارئ.

وقالت إنها تتواصل مع المعنين في الهيئة العامة للصناعة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لتتمكن من تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.