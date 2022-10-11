اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البترول الوطنية الكويتية
شركة البترول الوطنية الكويتية
نفط وغاز

استئناف العمل في وحدات إنتاج متوقفة بمصفاة الأحمدي الكويتية

التوقف جاء نتيجة انقطاع مياه التبريد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وحدات إنتاج في مصفاة الأحمدي استأنفت العمل بعد توقف نتيجة انقطاع مياه التبريد مساء الاثنين.

وأضافت الشركة أن الصادرات من المصفاة مستمرة على النحو المعتاد، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أمس، أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة التوقف الطارئ.

وقالت إنها تتواصل مع المعنين في الهيئة العامة للصناعة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لتتمكن من تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط