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النفط يتجه نحو تسجيل أول انخفاض
حقل نفط
نفط وغاز

واردات اليابان من النفط العربي تسجل 87.46 مليون برميل في أغسطس

92.56 مليون برميل حجم واردات اليابان من النفط

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن كمية النفط المستورد خلال أغسطس سجلت 92.56 مليون برميل وبلغت حصة النفط العربي فيها 87.46 مليون برميل، بنسبة 94.5%.

وبحسب بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، فإن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات بلغت 32.58 مليون برميل، ما يمثل 35.2% من إجمالي الواردات في شهر أغسطس 2022، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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جدير بالذكر أن مجموعة أوبك+، أقرت أكبر خفض في الإنتاج منذ جائحة كورونا بواقع مليوني برميل اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأظهر بيان أوبك+، بأن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين.

ويتحمل العراق خفضا في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، والكويت 135 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، و الجزائر 48 ألف برميل يوميا.

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