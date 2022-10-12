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مخزون - نفط - الصين
مخزون نفط في الصين
اقتصاد الصين

الصين تبقي أسعار البنزين والديزل المحلية دون تغيير

بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إنها ستبقي أسعار البنزين والديزل المحلية دون تغيير بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية.

وأوضحت اللجنة أن أسعار النفط العالمية شهدت تقلبات منذ 21 سبتمبر الماضي، وأنه خلال 10 أيام عمل لاحقة لذلك التاريخ، تغير متوسط السعر بأقل من 50 يوانا (نحو 7.04 دولار أميركي) للطن، مضيفة أنه لذلك، لن يتم تعديل أسعار البنزين ووقود الديزل في السوق الصينية في هذه الفترة.

وبموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بـ50 يوانا على الأقل للطن في المتوسط خلال 10 أيام عمل، فسيتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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وتوقعت اللجنة أن سعر النفط العالمي من المرجح أن يشهد ارتفاعا طفيفا بعد أن تذبذب بشدة في الفترة الأخيرة.

كما حثت اللجنة شركات النفط الرئيسية الثلاث المملوكة للدولة، وهي الشركة الوطنية الصينية للبترول، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، على ضمان توريد المنتجات النفطية وتنفيذ السياسة الخاصة بالأسعار في البلاد.

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