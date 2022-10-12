بوتين: تحديد سقف لأسعار الغاز سيكبد أوروبا خسائر بمئات المليارات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.

وأضاف بوتين في كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة، أن الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات.

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وأوضح أنه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيان، مضيفا: "نريد التعاون مع أوروبا تجاريا لكنهم هم من فرضوا العقوبات.. ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة".

وقال الرئيس الروسي: "الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز. مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، إلا مصير خطي غاز نورد ستريم يجب أن يحدد".

ويرى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة ويهدد البنى التحتية للطاقة.

وذكر أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جدا، مشيرا إلى محاولات أميركا للسيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.