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حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان (فرانس برس)
حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان (فرانس برس)
نفط وغاز

وزير الطاقة اللبناني: الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر"

ميقاتي: توتال إنرجيز يمكنها بدء العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ.

وأشارت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق رويترز.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، التوصل لاتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

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