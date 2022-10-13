أسعار النفط تتراجع بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من ركود

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن يحد التضخم المتنامي من الطلب على الوقود، ومع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى ركود.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3% إلى 92.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1349 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.6% مسجلا 86.75 دولار للبرميل.

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تعرضت الأسعار لضغوط من تحذير من وكالة الطاقة الدولية من أن أحدث قرار لـ "أوبك+" بخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا ربما "سيدفع بالاقتصاد العالمي للركود".

وخفضت الوكالة من تقديراتها لنمو الطلب على النفط بشكل طفيف للعام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا، وبمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.