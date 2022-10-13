اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك بلس

السعودية ترفض انتقادات الولايات المتحدة لقرار أوبك+ الأخير

أكدت أن القرار يهدف بشكل رئيسي لاستقرار السوق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفضت السعودية الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.

ويعتبر ذلك أول رد رسمي للسعودية على انتقاد الولايات المتحدة للقرار في الخامس من أكتوبر الجاري.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".

بوتين يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية اقتصاد روسيا و بوتين بوتين يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية

وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار.

كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.

وأكد البيان أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

أوضح أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك+".

وأضاف أن "مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟ البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط