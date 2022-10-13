السعودية ترفض انتقادات الولايات المتحدة لقرار أوبك+ الأخير
أكدت أن القرار يهدف بشكل رئيسي لاستقرار السوق
رفضت السعودية الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.
وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.
ويعتبر ذلك أول رد رسمي للسعودية على انتقاد الولايات المتحدة للقرار في الخامس من أكتوبر الجاري.
وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".
وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار.
كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأكد البيان أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
أوضح أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك+".
وأضاف أن "مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
-
"الوطنية للتعليم" توقع عقد إيجار أرض بـ 75.1 مليون ريال لإنشاء مجمع تعليميفي حي حطين بمدينة الرياض مع شركة النمر للاستثمار التجاري القابضة شركات
-
"أدنوك للحفر" تحصل على عقد بـ3.6 مليار درهم لاستئجار حفارات بحريةيدعم توسيع طاقتها الإنتاجية شركات
-
"الأراضي البيضاء" تحدد المدة المتبقية على انتهاء مهلة المرحلة الثانية من الرسومأكثر من 117 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء اكتمل تطويرها أو دخلت حيز التداول الأسواق العقارية