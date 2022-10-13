الشرطة النرويجية تتعامل مع "وضع غير واضح" في محطة غاز

قالت الشرطة النرويجية اليوم الخميس على تويتر إنها تتعامل مع "وضع غير واضح" في محطة نيهامنا لمعالجة الغاز من حقل أورمين لانج العملاق.

كانت الفترة الماضية قد شهدت تسرب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، وخلص تقرير دانماركي سويدي إلى أن التسربات نتجت من انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.