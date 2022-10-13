اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اجتماع وزراء الطاقة في أوروبا بشأن الغاز
محطة غاز في أوروبا
نفط وغاز

الشرطة النرويجية تتعامل مع "وضع غير واضح" في محطة غاز

في محطة نيهامنا لمعالجة الغاز من حقل أورمين لانج العملاق

أوسلو – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الشرطة النرويجية اليوم الخميس على تويتر إنها تتعامل مع "وضع غير واضح" في محطة نيهامنا لمعالجة الغاز من حقل أورمين لانج العملاق.

كانت الفترة الماضية قد شهدت تسرب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، وخلص تقرير دانماركي سويدي إلى أن التسربات نتجت من انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟ البرهان يبشر بانفراجة قريبة في الأزمة السياسية السودانية.. ما سيناريو الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط