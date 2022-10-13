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غاز فرنسا (تعبيرية - رويترز)
صورة تعبيرية عن الغاز الفرنسي
نفط وغاز

فرنسا تبدأ مدّ ألمانيا بالغاز للمرة الأولى

لسد فجوة توقف الغاز

باريس – فرانس برس
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بدأت فرنسا، اليوم الخميس، للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي "جي آر تي غاز" (GRTgaz).

وبدأت عمليات التسليم الأولى من الغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة صباحا بمعدل 31 غيغاوات بالساعة باليوم، مرورًا بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.

بعد بدء حربها على أوكرانيا، خفّضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز إلى أوروبا التي كانت بعض دولها مثل ألمانيا تعتمد عليها بشدة.

مع تصاعد أزمة الطاقة في أوروبا.. فرنسا تدعو أميركا إلى بيعها الغاز بسعر "أرخص" طاقة نفط وغاز مع تصاعد أزمة الطاقة في أوروبا.. فرنسا تدعو أميركا إلى بيعها الغاز بسعر "أرخص"

وتوجهت القارة إثر ذلك إلى الولايات المتحدة التي ارتفعت حصتها من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية من 28 إلى 45% بين عامي 2021 و2022.

وتتنافس دول عدة على الغاز الطبيعي المسال الذي تعد الولايات المتحدة أحد الموردين الرئيسيين له في العالم.

لكن هذا الغاز أغلى بكثير من الذي يصل عبر خطوط الأنابيب بين روسيا وأوروبا.

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