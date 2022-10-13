ارتفاع مخزونات النفط الأميركي بفعل السحب من الاحتياطيات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة زادت بفعل السحب من الاحتياطيات بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة، وهي وكالة حكومية، أن مخزونات الخام ارتفعت 9.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 439.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

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وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 309 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع بـ 278 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.4% على مدار الأسبوع.

في المقابل، زاد مخزون البنزين بمقدار مليوني برميل إلى 209.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض بواقع 1.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 106.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمليوني برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 1.8 مليون برميل يوميا.

يذكر أن وزارة الطاقة الأميركية، قالت إنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من المخزون الاستراتيجي للتسليم في نوفمبر، لتمدد بذلك توقيت خطة لبيع 180 مليون برميل من المخزون لكبح ارتفاع أسعار النفط.

وكانت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أُعلنت في مارس تهدف إلى بيع 180 مليون برميل بحلول نهاية أكتوبر.

وذكرت الوزارة أنه تم بيع 155 مليون برميل فقط حتى الآن، وأن عملية البيع المقبلة سترفع الإجمالي إلى 165 مليون برميل.