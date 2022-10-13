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أنجيلا ميركل (رويترز)
أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا السابقة (رويترز)
غاز روسيا

ميركل "غير نادمة" على اتفاق الغاز الذي وضع طاقة ألمانيا بقبضة روسيا

قالت إن الغاز الروسي أرخص ثمناً من الغاز الطبيعي المسال

لشبونة - فرانس برس
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قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها غير نادمة على جعل روسيا مزوداً رئيسياً للغاز لألمانيا خلال عهدها الذي استمر 16 عاماً.

وأصبح اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية نقطة ضعف لبرلين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن عندما كانت مستشارة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت ميركل إن ألمانيا تحتاج لزيادة وارداتها من الغاز لسد نقص في موارد الطاقة خلال مرحلة توقفها تدريجياً عن استخدام الطاقة النووية.

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وقالت للصحافيين في لشبونة: "من المنطقي جداً والمفهوم شراء الغاز عن طريق خط أنابيب من روسيا، والذي كان أرخص ثمناً من الغاز الطبيعي المسال من أي مكان آخر في العالم مثل الولايات المتحدة والسعودية أو قطر".

أضافت: "حتى خلال الحرب الباردة، كانت روسيا مصدراً موثوقاً به للطاقة".

وتابعت: "في هذا الإطار، لست نادمة على قراراتي على الإطلاق. بل أعتقد أنها كانت صائبة من منظور تلك الفترة".

ورفضت أيضاً تكهنات عن أن استعدادها لعقد اتفاقيات مع فلاديمير بوتين كان محاولة لتغيير روسيا من خلال التجارة.

وقالت: "لم أؤمن أبداً بوجود تغيير من خلال التجارة، ولكن كانت هناك علاقة لذلك من خلال التجارة".

وتتواجد ميركل في العاصمة البرتغالية لترؤس لجنة جائزة غولبنكيان من أجل الإنسانية.

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