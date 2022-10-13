اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النفط يتجه نحو تسجيل أول انخفاض
حل نفط بحري
نفط وغاز

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023

الوكالة: العالم يحاول النجاة من أسوأ أزمة طاقة في التاريخ

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم، مشيرة إلى أن العالم يحاول النجاة من أسوأ أزمة طاقة في التاريخ.

وذكرت الوكالة أن توقعاتها لنمو الطلب خلال العام الحالي انخفضت بـ 60 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة، أما للعام القادم فخفضت توقعات نمو الطلب بـ 470 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن الطلب في الربع الرابع من العام الحالي سينخفض بنحو 340 ألف برميل يوميا عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي.

السعودية ترفض انتقادات الولايات المتحدة لقرار أوبك+ الأخير طاقة أوبك بلس السعودية ترفض انتقادات الولايات المتحدة لقرار أوبك+ الأخير

وأوضحت الوكالة أن الصادرات الروسية من الخام تراجعت 230 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وقالت أوبك في تقرير المنظمة الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن هذا التحفيض يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية "صفر– كوفيد" التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية.

وذكرت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.6 مليون برميل يوميا في 2022، أي أقل من تقديراتها السابقة البالغة 3.1 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور" سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط