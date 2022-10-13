وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم، مشيرة إلى أن العالم يحاول النجاة من أسوأ أزمة طاقة في التاريخ.

وذكرت الوكالة أن توقعاتها لنمو الطلب خلال العام الحالي انخفضت بـ 60 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة، أما للعام القادم فخفضت توقعات نمو الطلب بـ 470 ألف برميل يوميا.

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وأشارت إلى أن الطلب في الربع الرابع من العام الحالي سينخفض بنحو 340 ألف برميل يوميا عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الصادرات الروسية من الخام تراجعت 230 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

جدير بالذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وقالت أوبك في تقرير المنظمة الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن هذا التحفيض يرجع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية "صفر– كوفيد" التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية.

وذكرت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.6 مليون برميل يوميا في 2022، أي أقل من تقديراتها السابقة البالغة 3.1 مليون برميل يوميا.