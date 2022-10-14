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حقل نفط في روسيا
حقل نفطي.
أسعار النفط

أسعار النفط تعوّض خسائرها.. وتصعد بدعم من ضعف الدولار وتراجع المخزونات الأميركية

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 0.3% إلى 94.88 دولار للبرميل

سنغافورة - رويترز
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عوضت أسعار النفط خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وصعدت في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.3% إلى 94.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.4% إلى 89.47 دولار للبرميل.

وقالت محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، تينا تينغ، إن "ضعف الدولار الأميركي والتعافي القوي للأصول المحفوفة بالمخاطر رفع أسعار النفط.. وقد يستمر زخم التعافي في الجلسة الآسيوية اليوم".

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وأضافت تينغ، أن "خفض إنتاج أوبك+ سيواصل دعم أسعار الخام، جنبا إلى جنب مع التعافي المحتمل للطلب في الصين في الربع الأخير من العام إذا خففت بكين قيود مكافحة كوفيد".

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأميركية الذي جاء في وقت يشهد زيادة مرتقبة في الطلب على زيت التدفئة مع قرب فصل الشتاء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير ومنها الوقود وزيت التدفئة تراجعت 4.9 مليون برميل إلى 106.1 مليون برميل، وهو أقل مستوياتها منذ مايو، مقارنة مع توقعات بتراجعها مليوني برميل.

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