تراجع الإقبال على السفر يضعف شهية الصين للنفط

لم تنتعش شهية الصين للنفط بعد، إذ أن القلق بشأن الإغلاقات المرتبطة بالوباء يبقي الإقبال على السفر ضعيفاً، مما يلقي بظلاله على زيادة حصص تصدير الوقود التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.

انخفضت الرحلات الجوية خلال "الأسبوع الذهبي" الذي صادف أول أسبوع من أكتوبر بنسبة 42٪ عن العام السابق، وفقًا لما ذكرته صحيفة تشاينا أفييشن ديلي.

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وقالت وزارة النقل إن الرحلات البرية التي يقوم بها السياح الصينيون، كانت أقل بنحو 30٪ خلال الإجازات مقارنة بالعام 2021.

يمثل النقل حوالي نصف استهلاك النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، لذلك فإن قلة النشاط تمارس ضغوطاً هبوطية على الأسعار العالمية. وعلى الرغم من وجود بعض التكهنات بأن بكين قد تبدأ قريباً في تخفيف سياستها الصارمة "صفر كوفيد"، فإن فرصة ذلك تبدو بعيدة الآن، على الأقل على المدى القصير.

بدلاً من ذلك، تؤدي عودة ظهور الفيروس إلى مزيد من القيود في الفترة التي تسبق مؤتمر الحزب الشيوعي الذي من المتوقع أن يؤمن فيه الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

وأغلقت شنغهاي بعض الفصول الدراسية وأماكن الترفيه قبل الاجتماع الذي يحدث مرتين في كل عقد والذي يبدأ يوم الأحد، مما أثار مخاوف من حدوث إغلاق كامل.

وقلل التشاؤم المتزايد بشأن الطلب على الطاقة التوقعات بأن حصص تصدير الوقود الجديدة الممنوحة لمصافي التكرير الصينية، ستؤدي إلى قفزة في واردات الخام. وتراجعت مشتريات السوق الفورية حتى الآن هذا الشهر، مع عدم وجود زيادة كبيرة في نشاط المصافي المملوكة للدولة أو تلك الخاصة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن متداولين مشاركين في السوق.

قالت إنرجي أسبكتس ليمتد في مذكرة هذا الأسبوع، إنه من المرجح أن ترفع المصافي الصينية الإنتاج إلى حوالي نصف الزيادة التي يمكن تحقيقها إذا استخدمت كل حصصها التصديرية.

وأضافت أن الاستهلاك المحلي الضعيف وكذلك عدم اليقين بشأن الطلب العالمي يجعلهم يتوخون الحذر.