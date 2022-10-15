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نفط وغاز

أسعار خام برنت تهبط 6.4% في أسبوع وسط تصاعد مخاوف الركود

وخام نايمكس الأميركي يفقد 7.6%

نيويورك -رويترز
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% في تعاملات جلسة الجمعة، إذ فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض أوبك+ هدف الإنتاج خفضا كبيرا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3.50 دولار، أو 3.9%، إلى 85.61 دولار.

وتأرجح كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة الجمعة، لكن الأول انخفض في الأسبوع الماضي 6.4% والثاني 7.6%.

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وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الأميركي التالي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

أظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة استمرت في التحسن بشكل مطرد في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن توقعات التضخم للأسر تراجعت قليلا.

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