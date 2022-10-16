المفوضية الأوروبية: مخاوف من زيادة استهلاك الطاقة بعد تحديد سقف للأسعار

قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن الحزمة الأوروبية المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتجنب زيادة استخدام الوقود.

وأضافت سيمسون أن مفوضية الطاقة لا يمكنها التخطيط لإجراء قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، في ظل شح الإمدادات.

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تصريحات سيمسون تأتي قبل اجتماع للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مجموعة من الإجراءات من بينها تقنين أسعار الطاقة، وذلك بهدف الحد من تأثير تخفيض الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين.

وكانت بنوك عالمية مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب، قد حذرت من أن وضع سقف لأسعار الطاقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تعصف بجهود خفض الاستهلاك.