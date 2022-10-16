اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية: مخاوف من زيادة استهلاك الطاقة بعد تحديد سقف للأسعار

أوروبا لا يمكنها التخطيط لإجراء يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز وسط شح الإمدادات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن الحزمة الأوروبية المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتجنب زيادة استخدام الوقود.

وأضافت سيمسون أن مفوضية الطاقة لا يمكنها التخطيط لإجراء قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، في ظل شح الإمدادات.

تصريحات سيمسون تأتي قبل اجتماع للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مجموعة من الإجراءات من بينها تقنين أسعار الطاقة، وذلك بهدف الحد من تأثير تخفيض الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين.

وكانت بنوك عالمية مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب، قد حذرت من أن وضع سقف لأسعار الطاقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تعصف بجهود خفض الاستهلاك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط