اقتصاد أوروبا
المفوضية الأوروبية: مخاوف من زيادة استهلاك الطاقة بعد تحديد سقف للأسعار
أوروبا لا يمكنها التخطيط لإجراء يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز وسط شح الإمدادات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن الحزمة الأوروبية المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتجنب زيادة استخدام الوقود.
وأضافت سيمسون أن مفوضية الطاقة لا يمكنها التخطيط لإجراء قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، في ظل شح الإمدادات.
مادة اعلانية
تصريحات سيمسون تأتي قبل اجتماع للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مجموعة من الإجراءات من بينها تقنين أسعار الطاقة، وذلك بهدف الحد من تأثير تخفيض الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين.
وكانت بنوك عالمية مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب، قد حذرت من أن وضع سقف لأسعار الطاقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تعصف بجهود خفض الاستهلاك.
اقرأ أيضاً
-
تراجع معظم بورصات الخليج مع هبوط أسعار النفطبورصة مصر تصعد 2% مع ارتفاع معظم الأسهم أسواق المال
-
البيت الأبيض: إجراءات الفيدرالي بدأت في تهدئة الاقتصاد.. لكن التضخم مرتفعراوس: إدارة بايدن ستعمل على خفض التكاليف "إلى أقصى حد ممكن" اقتصاد
-
البنك الدولي: القروض الميسرة لا تتأثر بشكل فوري بارتفاع أسعار الفائدةأكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن القروض الميسرة للبنك الدولي لا تتأثر بشكل آني أو عميق بارتفاع ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية