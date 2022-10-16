اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك مناسبة
صورة تعبيرية عن أوبك+
أوبك بلس

وزارة الطاقة العمانية: قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات اقتصادية بحتة

آليات عمل مجموعة أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة العمانية، اليوم الأحد، إن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" وعلى حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج أوبك+ مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقرارها، وجاء قرار أوبك+ الأخير منسجما مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق.

وأوضحت وزارة الطاقة العمانية أن آليات عمل مجموعة أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء.

تحديات الاقتصاد الصيني تهيمن على مؤتمر الحزب الحاكم قصص اقتصادية اقتصاد الصين تحديات الاقتصاد الصيني تهيمن على مؤتمر الحزب الحاكم

اتفق أعضاء أوبك+ في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات رغم القمع.. أرقام صادمة عن تظاهرات إيران الأطول منذ سنوات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط