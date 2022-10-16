وزير الطاقة الجزائري: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي

أعرب كل من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري، إن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي ويصب في خانة استقرار الأسواق.

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من جانبه، قال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، إن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة.

وأكد الغيص على أن هدف المنظمة والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.