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إنتاج أوبك (صورة تعبيرية - istock)
صورة تعبيرية عن أوبك+
أوبك بلس

وزير الطاقة الجزائري: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي

الأمين العام لأوبك: أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة

دبي - العربية.نت
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أعرب كل من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري، إن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي ويصب في خانة استقرار الأسواق.

من جانبه، قال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، إن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة.

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وأكد الغيص على أن هدف المنظمة والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

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