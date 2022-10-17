اقتصاد السعودية
ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس إلى 7.6 مليون برميل يومياً
إنتاج المملكة ارتفع 236 ألف برميل يومياً
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نقل منتدى الطاقة الدولي، اليوم الاثنين، عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي" قولها، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس آب إلى 7.6 مليون برميل يوميا من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وذكرت "جودي" أن إنتاج السعودية من النفط الخام في أغسطس ارتفع 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا.
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وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس 217 ألف برميل يوميا إلى 7.60 مليون برميل يوميا، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا.
وفي سياق متصل، قالت "جودي" إن استهلاك المصافي الروسية انخفض 56 ألف برميل يوميا إلى 5.62 مليون برميل يوميا.
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