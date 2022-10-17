الصين توجه الشركات الحكومية بعدم تصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا

قامت الصين بتوجيه الشركات الحكومية المستوردة للغاز بعدم إعادة تصدير أي كميات من الغاز الطبيعي المسال للعملاء في أوروبا وآسيا، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

وبحسب المصادر، فإن كافة كميات الغاز المستورد يجب أن تخصص للسوق المحلية في الوقت الذي يقترب فيه فصل الشتاء.

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وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد خصص جزءا كبيرا من خطبته أمس، والتي امتدت لساعتين، لأهمية أمن الطاقة، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم في بكين على مدار الأسبوع الجاري.