تركيا تضاعف دعم الطاقة.. ترميم لشعبية أردوغان مع اقتراب انتخابات 2023

نص مشروع ميزانية تركيا للعام 2023 على زيادة كبيرة في دعم الطاقة، مما سيساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز آفاقه في انتخابات العام المقبل.

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إن الحكومة التركية تدعم 80٪ من الغاز الطبيعي و50٪ من الكهرباء التي تستخدمها الأسر، وإن "عبء دعم الطاقة في ميزانية 2023 من المتوقع أن يصل إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)".

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ولا تفصل تركيا سوى ثمانية أشهر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فأردوغان عازم على حماية المواطنين من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ويعاني الأتراك بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد، مما قوض الدعم لأطول زعيم في البلاد حيث يسعى أردوغان لتمديد حكمه الذي دام 20 عامًا.

قدر أردوغان سابقًا أن دعم الطاقة سيكلف حوالي 300 مليار ليرة هذا العام، وأنه سيتضاعف تقريبًا في العام 2023. وهذا يقترب من 650 مليار ليرة مخصصة للتعليم.

كما ينص مشروع الموازنة على زيادة الإنفاق على أمن إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق الطاقة بنسبة 155٪ العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159٪.

ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73٪ لمواصلة معالجة محنة الفقراء.