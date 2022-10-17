اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Turkish President Tayyip Erdogan addresses members of his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the parliament in Ankara, Turkey May 18, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
اقتصاد تركيا

تركيا تضاعف دعم الطاقة.. ترميم لشعبية أردوغان مع اقتراب انتخابات 2023

عبء دعم الطاقة في الميزانية الجديدة من المتوقع أن يصل إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نص مشروع ميزانية تركيا للعام 2023 على زيادة كبيرة في دعم الطاقة، مما سيساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز آفاقه في انتخابات العام المقبل.

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إن الحكومة التركية تدعم 80٪ من الغاز الطبيعي و50٪ من الكهرباء التي تستخدمها الأسر، وإن "عبء دعم الطاقة في ميزانية 2023 من المتوقع أن يصل إلى 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)".

ولا تفصل تركيا سوى ثمانية أشهر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فأردوغان عازم على حماية المواطنين من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ويعاني الأتراك بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد، مما قوض الدعم لأطول زعيم في البلاد حيث يسعى أردوغان لتمديد حكمه الذي دام 20 عامًا.

وزير المالية البريطاني يعلن تغييرات ضريبية بحصيلة متوقعة 36 مليار دولار اقتصاد اقتصاد بريطانيا وزير المالية البريطاني يعلن تغييرات ضريبية بحصيلة متوقعة 36 مليار دولار

قدر أردوغان سابقًا أن دعم الطاقة سيكلف حوالي 300 مليار ليرة هذا العام، وأنه سيتضاعف تقريبًا في العام 2023. وهذا يقترب من 650 مليار ليرة مخصصة للتعليم.

كما ينص مشروع الموازنة على زيادة الإنفاق على أمن إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق الطاقة بنسبة 155٪ العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159٪.

ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73٪ لمواصلة معالجة محنة الفقراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالوثائق.. كشف أكبر عمليات السرقة المنظمة لأموال الدولة في العراق بالوثائق.. كشف أكبر عمليات السرقة المنظمة لأموال الدولة في العراق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط