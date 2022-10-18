أمين عام أوبك: توافق في الرأي داخل أوبك+ للتحرك الاستباقي منعاً لأي أزمة

كرر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، تأكيده اليوم الثلاثاء على أن قرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال الأمين العام لـ "أوبك": "كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلا".

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واتفق أعضاء "أوبك+" في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

من ناحية أخرى، أشار الغيص إلى أن الطلب على الطاقة من المنتظر أن يرتفع بشدة في 2045، بواقع 23% إلى 351 مليون برميل يومياً من 258.7 مليون برميل يومياً في 2021.

وأكد الأمين العام لـ "أوبك" أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة.

وقال إن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات بـ 12.1 تريليون دولار على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الاستثمارات فقد نشهد نقصاً وتقلبات.

كما شدد الأمين العام لـ "أوبك" على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات يجب أن تكون له مسارات متعددة وينبغي وضعها جميعاً في الاعتبار.