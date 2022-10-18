أوبك بلس
الإمارات: قرار "أوبك بلس" الأخير جماعي.. وجاء بناءً على التصويت
أكدت وقوفها التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار أمن الطاقة
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أكدت دولة الإمارات، وقوفها التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار أمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن تأييد دولة الإمارات لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن قرار "أوبك بلس" الأخير جماعي، وجاء بناءً على تصويت المجموعة وضمن هذه الاعتبارات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وشددت على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة تؤكد الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.
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